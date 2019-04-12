男董事殺情婦囚終身申上訴　指原審官無清楚指示陪審團

香港首宗無發現屍體但成功定罪的謀殺案件，涉案被告陳文深於前年被判謀殺罪成和終身監禁後，不服定罪提出上訴，案件今午(12日)在上訴庭提訊。陳的代表律師在庭上表示，陳將只會用一個理由上訴，即原審法官沒有清楚指示陪審團不要理會其中兩名控方證人的傳聞證供，但陳會放棄其他早前提出過的上訴理由。法官指示雙方在未來7個星期準備上訴文件。



該兩名控方證人分別是女死者秦嘉儀的友人，以及在事發前曾與死者會面的心理專家。該兩名證人的證供分別顯示，死者可能曾勒索陳及可能想向陳報復。陳現指有關證供屬傳聞證供，原審法官未有清楚指示陪審團不要理會該些證供。



陳被指於2011年10月期間謀殺其情婦(死者)後棄屍，死者的家人發現死者失蹤後報警，警方雖無法尋回死者的屍體，但調查時發現指控陳的證據，並控告陳謀殺。陳於2015年第一次受審時，被判謀殺罪成，但陳之後上訴得直，案件發還高院重審。陳於2017年第二次受審時，首次承認錯手殺害死者，並承認誤殺罪，但不被控方接納，陳經審訊後再被判謀殺罪成。