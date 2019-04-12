香港潑水節活動增至6天　商場設市集放佛像

香港潑水節今(12日)起至下周三(17日)在荔枝角D2 Place舉行，活動期由3天增加至6天，期間將有泰國新年市集及泰國美食節等活動，讓港人感受泰國特色。最受矚目的「激FUN水戰派對」將於下周日(14日)下午2時半至4時半在長義街D2 Place一期對出舉行，屆時長義街將封路，市民可準備好水槍等「武器」，展開濕身大戰。另外，水戰當日，12時半亦會有泰國古色巡遊，多名東南亞國家人士將穿上華麗傳統服飾，沿途載歌載舞。



大會今舉行開幕典禮，負責人Vita表示，潑水節在泰國當地象徵新年，在港辦潑水節是希望兩地能互相交流文化，同時希望在港的泰國人可保留文化，互相團結。



為配合潑水節，大會今起在D2 Place ONE商場設泰國新年市集，入口擺放專程由泰國運到現場的佛像，又會舉行浴佛供僧儀式，供善信禮拜。市集內設數十檔攤位，售賣泰國美食、特色手工及生活百貨等，尤如把曼谷搬到香港。攤檔小曼谷負責人Mark表示，已參加潑水節活動5年，希望支持泰國文化，又稱去年生意不俗，今特別推出泰式燒烤臘腸，形容其味道較甘甜可口。