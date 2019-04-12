網民熱話：住離島沙田返學　搭遲班船的士狂飆都要遲

香港交通雖然方便，但若是跨區上學，仍然需花費不少時間在交通上。如果家住離島而在新界上學，這又是一種甚麼樣的體會呢？日前有的士司機在社交平台為一名中學生感到艱辛，事緣他早上接載了一名住在長洲卻在沙田上學的學生，因為錯過了一班船，結果即使「飛的」都依然遲到，司機亦大嘆說：「返學定取西經」。



昨日（11日）上午8時18分，網民Fan Danny在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文稱：「唉，讀書間學校都咁遠㗎！住離島長洲，返學愉翠，唐三藏取西經咩！瞓過龍，搭遲咗一班船就大劑喇。」原來當日早上他在中環碼頭的過海的士站接載一名就讀沙田一間中學的中二女學生，「7:38卜公（已搬遷）過海站上我車，8:00a.m.上堂，我變埋做超級薩亞人，光速飛行西隧尖山，都要遲到三分鐘。」語句間盡是為該名學生感到辛酸。據他上載的照片可見，光是這一程車的車費就已經是$159.1，加上附加費$73，總車資達到$232.1。



其後，有網民亦分享，表示當年一名住長洲的同學返學從未遲到，令他感到佩服：「七十年代初喺葵涌返中學，有個同學住長洲，當時未有地鐵，呢個同學從未遲到，學校街頭我住街尾，我就間唔中遲到，衷心佩服長洲同學。」另外亦有人感嘆當學生不容易：「所以話啲辛勤學子真係唔簡單！」



網民有話說：



Alex Law：呢啲就係香港教育制度嘅獨到之處



何柱柱：日日接到遲到學生。



劉龍馬：請病假射波好過



※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：

http://on.fb.me/1L3m1ro