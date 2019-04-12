穿櫃桶竊碎金獲利百萬輸清　周生生打金師傅監22月

一名在周生生珠寶金行工作了26年的打金師傅，向公司容許他們保管的碎金「打主意」，5個月內偷了逾80両碎金去轉售，獲利99.5萬多港元，並全輸在賭博上，到他自己到警署報案舉報自己，公司才察覺失竊。該名打金師傅今(12日)於區域法院承認一項盜竊罪，被判監1年10個月。



被告黎達光(47歲)承認於去年1至5月期間，偷竊80.76両黃金，屬周生生珠寶金行有限公司的財產。



案情指，被告於92年開始在周生生任金飾技工，事發時於青山道的工場內工作。公司每月會盤點發放予各名師傅的黃金數量，並計算耗金量，但為工作便利，公司並容許他們保管製作金飾期間產生的碎金，並會在盤點前便發放下個月須用的黃金。



被告利用此漏洞，在盤點日之前拿走碎金出外變賣，並用下一個月的黃金去頂替碎金供盤點之用。被告並出示10張單據，顯示他在該段時間將碎金賣給了一間金屬買賣公司，得款58萬多港元。但公司接獲警方通知後點算紀錄，發現有逾80両黃金失竊。



律師求情時強調被告到警署自首揭發自己罪行，他深感懊悔，但坦承無力償還公司的損失。法庭判刑時指，被告違反誠信又不能作出賠償，惟坦白認罪可獲刑期扣減，最終判刑為1年10個月監禁。