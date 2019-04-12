陳同佳稱獲悉女友胎兒非他所出　激動下殺人

港男陳同佳涉嫌去年2月在台灣殺害女友後返港，並處理女友的財物，他在香港被控4項洗黑錢和3項屬交替控罪的盜竊罪，高等法院今(12日)裁定陳4項洗黑錢罪成。庭上披露，陳在警誡下承認，因女友懷有胎兒非他所出，激動下將她殺害。後來拿了死者的銀行卡提取款項。



被告陳同佳承認的案情指，被告事發時19歲，與比他大一歲的死者潘曉穎在2017年7月一起做兼職時認識。兩人一個月後拍拖。死者在2017年12月初證實懷孕，兩人亦計劃在去年2月去台灣旅行，由被告付錢訂機票酒店。



去年2月8日上午，死者離家出發，她向家人表示和朋友去台灣，會在17日返港，但無告訴家人同行朋友的資料。至17日凌晨，死者用WhatsApp通知母親，表示同日晚上回港，但之後便再無消息。其母在3月5日報警表示死者失蹤，她其後在家找到被告入台證的副本，上面印有他在台北下榻酒店的名字。至於被告則在2月17日晚上回港。



去年3月13日，被告在警誡下承認他殺死者後，將屍體埋於台北一處草地。被告其後再與警方多次錄口供。他在口供承認在2017年12月初知道死者懷孕，之後計劃去台灣旅行。他與死者2月8日抵台後，先去台南和台中遊玩，至13日去台北，住在大同區南京西路一酒店，準備住到17日。16日晚上，他在某夜市買了一個行李篋。回酒店後，他和死者就執行李的問題爭執，但爭執後兩人又性交。



被告向警方聲稱，至17日約凌晨2時他與被告再起爭執。被告稱死者告訴他她的胎兒其實是她前男友經手，被告更稱看到死者與一名不知名男子性交的影片。他在激動之下捉住死者的頭撼向牆壁，並用雙手從後箍住死者頸，與死者在地上糾纏約10分鐘，直至死者死亡。他然後把死者放入行李篋，及把她的個人物品放入4個膠袋之內。



被告稱他到大約上午7時，先在酒店附近幾個垃圾收集站棄置死者的私人物品，然後帶着藏屍行李篋，乘捷運到竹圍站下車，尋找地方棄屍。結果在找了兩小時後，他把屍體棄置在一個公園裡的灌木叢中。



被告表示，死者生前告訴過他她的銀行卡密碼。他承認在殺人後，拿了死者的銀行卡提取了2萬元新台幣，原擬用來買衣服更換，但最終沒買。之後他帶着死者的銀行卡、數碼相機、手機和該2萬元新台幣回港，一直放置在啟晴邨的家，直至被警察找回。他處理上述死者物品，構成第1條處理犯罪得益罪。至於第2至第4條處理犯罪得益，就指他在去年2月19、20及21日，三次使用死者的銀行卡，先後提款10,500港元、8500港元和200港元。