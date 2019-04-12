販運迷姦水原材料　官訂重要參考案例加刑1.5倍

根據海關的統計數字，自2015年起檢獲的「迷姦水」原材料GBL(伽瑪丁內酯)一直上升，而大部分涉案犯罪分子卻可逃之夭夭。高等法院今(12日)處理兩宗販運「迷姦水」原材料判刑時，就販運該種毒品的判刑訂下重要參考案例，雖然辯方促請法官把GBL當作是一種鎮靜催眠藥處理，但法官指GBL可被利用成為性侵犯他人的工具，量刑基準應是該種鎮靜催眠藥的1.5倍。兩宗案件的3名被告早前承認販運「冰」和GBL等毒品，今日(12日)分別判監5年至5年2個月。



法官指出，在造成身體傷害、上癮程度等方面，雖然GBL比「K仔」、海洛英、「冰」、可卡因、大麻等相對較輕，但法庭不能單憑這些因素去定下販運GBL的量刑基準。



法官續指，要考慮GBL可被利用成為性侵犯他人的工具，尤其是GBL可被混入如果汁這類飲料之中，使無戒心的受害人「中招」，如果分量足夠，更加使受害人失憶，難以記起被性侵犯的細節，而且GBL可以引起神志混亂和亢奮，會有機會使人做出危險行為和意外受傷，因此不應跟從鎮靜催眠藥苯二氮䓬類 (benzodiazepines)的量刑基準。



雖然海關的統計數字顯示檢獲的「迷姦水」及GBL近年一直上升，但法官認為數字未能顯示販運這種毒品已達到「猖獗」的程度，法官指，參考苯二氮䓬類的量刑基準，再上調50%是恰當的刑罰。