將軍澳中心食水黃有黑點　水署拖幾日未解決

將軍澳中心近日食水變黃及有黑色微粒，雖然水務署取水化驗後指食水並無有害物質，但仍未能釋除居民疑慮，區議員批評水務署拖了幾日，仍然未能解決食水問題。



西貢區議員呂文光說，將軍澳中心共有4000多個單位，當中600戶食水都有問題，除了食水變黃及有黑色微粒，有些單位的熱水爐出水慢，被微粒阻塞。而居民亦不滿水務署抽水化驗樣本少，反映不到現實情況，以及要求免水費作補償。



水務署表示，承建商於4月8日晚為寶邑路及寶順路交界一條食水管進行接駁工程，附近樓宇當晚11時起暫停食水供應，工程於4月9日早上完成，並於7時恢復食水供應。由於恢復供水可能將水管底部一些沉積物沖起，承建商按程序在附近的消防栓放水，排走可能被沖起的沉積物。



水務署在4月9日早上接獲將軍澳中心管理處反映食水問題，即時派員到場跟進，發現食水變黃，隨即在附近的消防栓排水，並於其中三座的食水缸取水化驗，結果顯示，並無對人體有害物質。該署懷疑事故是由於恢復食水供應時，水管沉積物被沖進屋苑內部供水系統。該署已責成工程顧問和承建商檢討事件。