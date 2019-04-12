批港府打擊黃牛措施難抑炒風　演出業協會促立法

為打擊黃牛黨炒賣，康文署公布將紅館、伊館的公開發售門票比例由兩成增至三成，最快7月向立法會提交修例。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國與演出業協會今日(12日)召開記者會，批評政府的新措施只是抱薪救火，指過去業界曾主動採取措施，如增加演唱會公開比例至四成，又取消門市銷售，主辦單位更須承擔3%額外費用予信用卡公司，但亦無助打擊「黃牛黨」，認為只有立法規管才是解決黃牛黨問題的根本方法。



演出業協會主席陳淑芬指出，為了壓抑炒風，業界過去不惜增加主動引入打擊措施，包括增加公開發售門票數量、取消門市售票，但炒風依然熾熱，而消費者與業界卻要付出代價補貼黃牛黨。



她舉例，取消門市銷售後，主辦單位在沒有轉嫁成本的情況下，承擔額外費用予信用卡公司。而有關費用是3%，即每500萬港元票房，主辦單位就要補貼15萬港元；而購票人士必須經城市電腦售票網購票及支付網上交易費用，每張票手續費為8港元，過去半年，有大約25萬張門票以此方式銷售，消費者則合共支付200萬港元。而消費者錢花多了，但服務沒有改善，系統仍然欠佳。



協會副主席許冰心指出，香港的唱片銷售總數由1995年的927萬張下跌至2015年的115萬張，而演唱會則成為支撐音樂事業的主要來源，若更改八二比則會影響業界操作的靈活性，認為政府新措施只是不客觀地將問題全部轉嫁業界身上，重申政府只有盡快立法及列出時間表，加強阻嚇性，才是杜絕黃牛的根本方法。