發射台：港警前一哥助掃毒　毒梟死期到等被捕

內地早前委任香港警務處前處長曾偉雄，出任國家禁毒委員會副主任一職，反映中央雷厲風行的「掃黑除惡」將會擴展至香港，實現真正的「全國一盤棋」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《發射台》，炮轟利用香港作毒品中轉站的大毒梟，不但如意算盤快將打不響，距離被捕日子亦不遠矣。



內地近年積極打擊毒品，早前與澳洲聯手搗破特大冰毒案，檢獲1.3噸麻黃鹼，可製作逾900公斤冰毒，市值6.9億澳元(約39億港元)。不僅如此，更請來香港警隊前一哥曾偉雄出掌禁毒要職。節目點出，雖然內地掃黑除惡強調要做到「全國一盤棋」，公安部領導亦曾親自南下深圳，督師粵港澳三方聯合行動，惟香港偵破的多宗毒品案，拘捕的多是前線小角色，始終未見大毒梟落網。如今正是借助香港警隊前高層的經驗，發揮「港人治港毒」，截斷香港這條「毒品流」。



節目指香港長期姑息大毒梟、大拆家，令香港變成販毒安全港，有販毒集團更多次在大陸與東南亞一帶瘋狂出貨。隨着中央加強打擊中港澳三地毒品及販毒集團，現在正是撥亂反正的時候，香港的販毒集團亦勢必遭到重擊，就連潛逃海外的通緝犯，即使躲到天腳底，亦難逃被繩之於法的一日。



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