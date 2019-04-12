星際酒店再有職員染德國麻疹　累計16宗

澳門衞生局今(12日)收到一宗德國麻疹(風疹)病例報告，今年至今德國麻疹(風疹)病例累積至16宗。早前公布的1宗麻疹病例，經進一步分析後排除麻疹診斷，至今麻疹累積減至32宗。



新增的德國麻疹病例為一名37歲澳門男子，為局方較早前公布有另外4名職員感染德國麻疹的星際酒店職員。患者在潛伏期內曾多次往返內地，前晚(10日)在內地出現發燒、眼紅及出疹症狀，曾到內地醫院就診，昨日(11日)因症狀持續，回澳門後再到山頂醫院急診就診，今日經公共衛生化驗所檢測，其樣本德國麻疹PCR檢測呈陽性反應。目前該患者仍有發燒，病情一般，他出生於內地，德國麻疹疫苗接種史不詳，其家人暫無類似病徵。



局方指，今日派出護士到星際酒店為孕婦抽取血樣本，共14名孕婦參加，該局將在下周一(15日)再派人到該酒店為其他孕婦檢測抗體。



此外，該局在周二(9日)公布的1宗屬星際酒店職員的麻疹病例，當時根據麻疹IgM呈陽性，但經檢測德國麻疹PCR亦呈陽性，經分析，診斷改為德國麻疹，排除麻疹診斷。該病例已包括在較早前公布的德國麻疹病例中，而麻疹累積病例數改為32宗。