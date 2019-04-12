涉黑金秘捐泛民刑恐東方記者　黎智英多案纏身遲未提告

2014年違法佔領行動(佔中)發起人戴耀廷等佔中案9名被告已罪成，惟尚有多名佔中搞手逍遙法外，包括被指為佔中「幕後黑手」兼「金主」的壹傳媒黎智英，律政司不但「放生」黎涉及的「黑金」秘捐案，更對黎刑恐東方報業集團(東方)男記者一案拖延逾22個月仍未提控。有議員認為，刑恐東方記者案的案情較違法佔中簡單，律政司必須清楚交代為何拖延至今仍未檢控。



黎智英於2012至2014年間，先後多次向多名民主派人士或政團作秘密政治捐款，其總額高達逾4000萬港元，事件轟動全城，惟律政司司長鄭若驊去年初上任後不久，隨即決定不檢控黎，令各界嘩然。而黎在2017年6月4日出席維園六四祈禱會後，黎突然走向在場進行正常採訪的東方男記者，以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相有片，證據確鑿，但事隔逾22個月，律政司仍未檢控涉案人士，引起社會質疑律政司偏袒黎。



前立法會議員、「廿三萬監察」發言人王國興指，是次佔中9名被告是在2017年3月被起訴，屬上屆政府處理，質疑現屆政府是否不會對佔中搞手作任何起訴，強調黎涉及的「黑金」案證據確鑿，甚至連黎本人仍承認此事，促請特首公開親自解答。王續指，若案件拖延愈久，將會有愈多時間讓涉案人士逃之夭夭，做法不合情理。



至於黎刑恐東方記者一案，王強調案件有相有片，證據確鑿，卻拖延逾22個月仍未提出起訴，批評律政司隻手遮天，偏袒和縱容黎，應從速檢控黎。王指出，律政司曾稱佔中涉案人數多、案情較複雜，故需要較多時間，反問刑恐東方記者案案情簡單，卻拖延多時，律政司必須清楚交代和解答箇中原因。



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