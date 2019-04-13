網民上載涉誹謗影片全球任睇　YouTube應加強監控

Google 旗下的YouTube同樣是受大眾關注及討論，平台被指依賴演算法審查影片，以人工智能過濾有問題影片，或靠檢舉投訴制度，平台才會審查影片考慮下架。審查方法被外界批評過於被動，應採取更多預防措施，以免受爭議內容，包括誹謗他人影片成漏網之魚，隨便任睇。



而最轟動全球的醜聞，莫過於在2017年12月底，美國網絡紅人保羅（Logan Paul）在YouTube發布一條在日本「自殺森林」拍攝的片段，期間拍到一名自殺者的遺體後，仍然有說有笑，引來批評。近50萬人隨即聯署要求平台將其頻道完全下架，惟YouTube時隔10日才回應事件，影片最後由保羅自行刪除，但被刪除前影片已有數百萬人次觀看。輿論批評YouTube沒有即時回應網民的檢舉，處理方法令人失望。



此外，YouTube早前亦被發現有卡通片含有意識不良內容，標題更涉嫌以「教育」等字眼包裝，繞過演算法接觸兒童。事後YouTube的母公司Google曾表示會增聘人手處理違規內容，但主要針對暴力及極端內容，亦未有透露目前共有多少人負責相關工作，是否能完全處理眾多的影片。



Google YouTube 醜聞不絕：

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