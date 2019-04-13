互聯網巨擘涉誹謗侵權　私隱政策惹爭議

互聯網的興起，令資訊流通更為便利，但網上所載的資料又有多少是真確呢？世界各地有不少人以美國互聯網巨擘Google搜尋資料，發現搜尋結果存有不實文章，關鍵字的組合亦涉及誹謗。過去更有搜尋者發現，自己的照片出現在犯罪組織的搜尋結果中，並與主謀照片並列，令人聯想到搜尋者涉案，故向Google興訴。Google除了面對誹謗訴訟，針對其廣告收費機制、侵權及涉其私隱政策事宜等訴訟，在全球多不勝數，涉及申索金額龐大。



Google近年官司不斷，在全球面對的訴訟更是如雪片般飛來。2012年，澳洲人Milorad Trkulja控告Google誹謗，事緣他在2004年被一名槍手射中背部，其後發現在Google搜尋有關某犯罪組織結果，竟與自己錯誤連結，部分照片更與罪犯並列。



Milorad Trkulja於是在澳洲提出訴訟，2012年法庭判Google敗訴，當時法官在判決書指，Google此舉猶如報紙檔出售刊登誹謗文章的報刊，雖然Google的舉動可能沒有特別意圖，但就誹謗法律而言，存有相關意圖。但後來Google上訴，澳洲維多利亞高等法院上訴庭曾推翻裁決，直至去年高等法院裁定事件存在誹謗的可能性，批准上訴。



2013年，在法國工作的丹麥籍律師Dan Shefet發現自己遭網站惡意攻擊，誣衊他是塞爾維亞黑手黨成員。Dan Shefet更發現該些網站在Google成為他名字搜尋結果的首位，他認為指控荒謬，並嚴重影響其聲譽及事業，遂在法國巴黎的法庭向Google興訴，要求Google刪除誹謗文章。翌年，法庭作出裁決，要求Google母公司在其全球網絡刪除誹謗文章，否則Google法國公司須每天罰款1000歐元（約8800港元）。



世界各地亦有不同針對Google廣告收費機制、侵權訴訟及私隱政策事宜。其中甲骨文（Oracle）與Google的官司備受關注。甲骨文認為Google的Android系統使用了 Java 的API（應用程式介面），涉侵犯甲骨文的版權，但Google辯稱Android是免費開放使用，而Google的收入來自搜尋引擎和廣告，並未靠Android系統賺錢，故不算侵權。



雙方纏訟多年，2016年美國聯邦法院判決Google勝訴，直至去年美國聯邦上訴法院改判甲骨文勝訴，然而Google是否須向甲骨文賠償88億美元（約690億港元）仍待法院判決。不過，Google已於今年1月就是項判決向美國最高法院申請推翻。



2005年，一對英國夫婦建立格價網，其後兩人發現其網站的Google搜尋結果排名被降低，於是向歐盟競爭委員會投訴，最後歐盟競爭專員於2017年裁定Google違反壟斷法例，罰款21億英鎊（約215億港元）。Google其後上訴。



今年1月，Google再因私隱政策違反歐盟新數據保護法，被法國罰款5000萬歐元（約4億4000千萬港元）。兩個關注組織在去年5月代表上萬民眾發起訴訟，指Google要用戶同意收看廣告，才可使用服務，是「強制同意」。法國資訊與自由全國委員會（CNIL）指，Google未有讓用戶輕易理解私隱條款，他們亦難以更改個人資料被使用的方式，故作出是次判決。



香港理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強認為Google應加強監管，盡快處理投訴，協助打擊網上造假及欺凌等行為。



Google YouTube 醜聞不絕：

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