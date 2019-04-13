街頭槍擊：內地男手臂中彈　重案接手查

【03：00】警方搜查現場一間麵包店，並登上附近樓宇「洗樓」進行搜捕。



【01:55】深水埗分區指揮官周毅剛警司指出，案發於昨日(12日)晚上10時30分，一名33歲姓羅持雙程證男子，在長沙灣道241號至249號對開，與一名年約30至40歲的中國籍男子發生爭執，羅持一支鐵通襲擊對方，糾纏間，遇襲男子突然從身上拔出一支類似手槍物體，向羅發射一槍，羅右手上臂中槍流血，隨即負傷離開現場，自行往明愛醫院求醫，經治理後轉送往瑪嘉烈醫院，傷者情況穩定。



警方即時派出衝鋒隊、機動部隊、反恐特勤隊及鐵路應變部隊警員到場搜捕槍手。周指警方高度重視該宗案件，警方呼籲市民如有關於該案資料，可致電與警方聯絡，正調查案件起因及追捕在逃槍手，他於案發時身穿一件黑色短袖上衣，案件交由西九龍總區重案組跟進。



【00：45】機動部隊警員在現場一字排開，查看附近花槽及其他地方搜尋彈頭。



【00：35】中槍男子由持槍警員護送下，由明愛醫院轉往瑪嘉烈醫院，接受進一步治療，並檢走其衣物調查。



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深水埗發生槍擊案後，大批警員開抵現場，手持長短槍搜捕懷疑在逃懷槍男子，一批反恐突勤隊警員亦到場協助搜捕。另一批警員則趕抵醫院，在急症室外拉起封鎖線，阻止閒雜人等靠近，並有身穿避彈衣警員把守主要通道，氣氛緊張，亦有多名探員向傷者查問詳情。與此同時，警方封鎖現場附近一帶街道搜證，而介乎南昌街與欽州街一段往美孚方向長沙灣道，受事件影響仍須封閉。由於天雨關係，警員需用帳篷遮蓋證物，以免雨濕毀證，大批機動部隊人員，亦開抵案發現場搜索調查。



案發於昨晚(12日)10時許，2名本地男子疑因瑣事在長沙灣道與桂林街交界發生口角爭執，消息指一人突然情緒激動，在街頭取來一支水喉通揮舞施襲，雙方糾纏間，另一男子突然取出一支疑似手槍物體，同時傳來「嘭」一聲巨響，持水喉通男子右上臂受傷，當場血流如注，對方傷人後拔足逃去。