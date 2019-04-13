Dr.東：操作機械臂具難度　需2年手術室經驗

為提高手術效果，除了外科醫生，護士同樣需要接受達文西機械臂輔助手術的專門訓練，協助順利完成手術。瑪麗醫院手術室部門運作經理黃婉慧表示，使用達文西機械臂並不容易，一般來說，護士需要基本兩年的手術室工作經驗始可，而學懂使用機械臂後，仍需跟從資深護士應用機械臂，吸收足夠經驗後，才可自行使用。



黃婉慧說，第四代達文西機械臂只在瑪麗、威爾斯親王醫院及伊利沙伯醫院等大型醫院使用，前線護士需到手術室學習操作。黃續說，達文西機械臂形狀巨大，人手清潔機械只可達致消毒階段，但不能達致無菌狀態，因此進行手術前，護士須先用外套套住機械臂，確保機械臂處於無菌狀態，避免病人受細菌感染，而部分手術零件在完成手術後，會以高溫高壓的水清潔。



瑪麗醫院手術室註冊護士劉曉琳憶述初初學習使用機械臂時，有一定的困難，因自己沒有駕車經驗，操作機械臂的軚盤時容易左右不分，「想向左轉時，機械臂卻向右移動」，後來始知控制機械臂原來需要持相反方向。她又指，部分病人進行手術前會產生恐懼，因此護士除了在手術期間操控機械臂外，亦須時刻留意病人的身體狀況。



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