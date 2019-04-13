Dr.東：第四代達文西機械臂　治前列腺癌復發率低

醫療科技日新月異，癌症病人治愈的機會愈來愈高。瑪麗醫院去年七月引入第四代達文西機械臂，特別適用於治療前列腺癌患者。此類型機械臂能夠輔助醫生進行更精密的微創手術，深入位置極狹窄的盆腔，徹底清除體內癌細胞，減少患者失血過多，癌症復發機率亦相對減少，讓男士重拾自信生活。



瑪麗醫院泌尿科主管徐學良表示，前列腺癌屬香港最常見的男性癌症之一，男性平均發病年齡為六十至七十歲。然而前列腺癌患者人數不斷上升而且年輕化，曾有約五十歲病人已經需要進行手術治療癌細胞，估計可能與港人飲食文化改變，又或多了男士進行身體檢查有關。



徐學良說，以往病人均會透過傳統手術切除前列腺癌細胞，但此舉導致病人出現較大傷口，流血較多，一般會失血兩至四公升，亦影響男士勃起功能。相反，第四代達文西機械臂可靈活旋轉，醫生利用機械臂可在狹窄盆腔內進行極度精細的腫瘤清除手術，而且具備雙位控制台，資深醫生可培訓年輕醫生熟習相關技術，該院至今已為約五十名男患者治療前列腺癌。



徐續指，機械臂輔助切除手術沒有太多後遺症，一般來說，術後初時會出現失禁，開首一星期需要插上尿喉，其後需定時根據醫護指示訓練盆腔肌肉運動，盡快將小便失禁情況減到最低。他指曾有前列腺病人擔心使用機械臂進行手術後持續失禁，但相關問題過了三個月後即大大改善，至於使用傳統手術的病人，術後三個月失禁問題沒有任何改善，每日仍需更換三至四塊成人尿片。



徐學良說，第四代達文西機械臂除了有效治療前列腺癌，對於腎癌病人亦有幫助。由於腎癌對電療及化療沒有很大反應，面對此情況，最佳方案是切除部分腎臟，減少出現腎衰竭。由於機械臂可仔細分離腎臟細小血管，切除處於複雜位置的癌細胞，避免病人失血，該院至今已為超過十五名病人進行全部或部分腎臟切除手術。



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