東方日報A1：庭上披露　遊台驚悉戴綠帽

引發港府提出修訂《逃犯條例》、轟動港台兩地的港男涉於台灣殺害女友案，涉案港男陳同佳昨在高院被裁定四項洗黑錢罪罪成，法官押後至四月廿九日判刑。庭上宣讀的控方案情首次披露陳向警方承認的殺人情節，陳被捕後於警誡下承認案發前已知女友懷孕，並與她到台灣旅行期間二人爭執，女友告之胎兒非他經手，且讓他看到女友與他人性交的片段。陳指當時感憤怒，把女友頭撼向牆壁，並用雙手從後箍住其頸致死，糾纏歷時十分鐘。陳稱在棄屍後拿了女友的銀行卡提取款項並回港，且以女友的款項「找卡數」。



被告陳同佳，現年二十歲，在港被控四項洗黑錢及三項盜竊的交替控罪，他早前已於裁判法院承認四項洗黑錢罪，昨在高院法官彭寶琴席前確認其認罪並被裁定罪成。控罪指，被告於去年二月十七日至三月十三日，四度干犯洗黑錢罪行，處理原屬於其女友潘曉穎（當時二十歲）的財物，即提款卡、一部數碼相機、一部手機、新台幣二萬元（約港幣五千四百多元）及一萬九千二百多港元。



身形較早前略胖的被告，昨在犯人檻內一直表現平靜。辯方只稱希望法官考慮被告並無案底，自去年三月已一直被還押，且早已表明認罪，便沒作其他求情。根據香港法例，洗黑錢最高可被判監十四年。



案情指被告與潘在二○一七年七月一同做兼職時認識，兩人一個月後拍拖。潘在同年十二月初證實懷孕，被告同月亦知悉此事，兩人計劃於去年二月到台灣旅行，由被告付錢訂機票酒店。去年二月八日上午，潘離家出發，她只向家人表示和朋友去台灣，會在同月十七日返港。其母在三月五日報警表示女兒失蹤，她其後在家找到潘的入台證副本，上面印有潘在台北下榻之酒店名字。被告則在二月十七日晚上回港。



案情續指，去年三月十三日，被告在警誡下承認殺潘，之後將屍體埋於台北一處草地。被告其後再與警方多次錄口供，他承認與潘抵台後，先去台南和台中遊玩，至二月十三日去台北，住在大同區南京西路一酒店。十六日晚上，他在某夜市買了一個行李篋，回酒店後，他和潘就執行李問題爭執，但爭執後兩人又性交。



被告續稱，十七日凌晨他與潘再起爭執，潘指她的胎兒其實是她前男友經手，被告更稱看到潘與一名不知名男子性交的影片，他在激動之下捉住潘的頭撼向牆壁，並用雙手從後箍住其頸，與她在地上糾纏約十分鐘至她死亡。他把潘放入行李篋並把她的個人物品放入四個膠袋內。



約上午七時，被告先在酒店附近幾個垃圾收集站棄置潘的私人物品，然後帶着藏屍行李篋乘捷運到竹圍站下車找地方棄屍。找了兩小時後，他把屍體棄置在一個公園裏的灌木叢中。被告稱，潘生前告訴過他其銀行卡密碼，他在殺人後拿了潘的銀行卡提取了二萬元新台幣，之後他帶着潘的銀行卡、數碼相機、手機和該些新台幣回港，一直放置在啟晴邨寓所，直至被警察找回。被告亦於二月十九至廿一日，三度用潘的提款卡提款，共提取了一萬九千二百元，部分用作找卡數。 案件編號：HCCC 407/2018