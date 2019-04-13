長洲飄色玩盡港鐵甩漏天價填海　庸官失責走唔甩

一年一度的長洲太平清醮飄色會景巡遊下月十二日舉行，今年活動的一大主題是相繼爆出沙中線工程醜聞及超支事件的港鐵，現時最少有兩個街坊會的飄色有意取材港鐵的連串甩漏事件，有街坊會更以「添殘地缺」為題，諷刺港鐵工程及服務水平不佳；亦有飄色取材「明日大嶼」，諷刺政府填海發展勢後患無窮，粉墨登場的飄色高官有「林鄭月娥」、「陳帆」等。至於太平清醮不可或缺的平安包，其中一間製包店郭錦記餅店表明今年不加價，售價維持一個九港元。



負責為多個街坊會製作飄色的黃成就師傅表示，今年會製作四至六台飄色，部分已有選材構思，當中一台題為「添殘地缺」，特意用「添」字諷刺港鐵錯漏百出，包括列車相撞出軌、工程超支、紅磡站工程連環爆出醜聞等，飄色主題諷刺政府官員監督不力，主角亦包括運房局局長陳帆及相關人士。



黃師傅的另一台飄色是「明日大嶼」，諷刺政府未善用棕地，寧願堆放車胎和貨櫃，卻斥巨資推行填海計劃，政府高層如林鄭月娥等勢難逃其責。今年適逢長洲警署落成一百七十五年，大會亦與長洲警署合作推出一台飄色。



長洲的飄色巡遊已成各方聚焦的活動，中興街街坊值理會主席梁國明透露今年會出兩台飄色，仍以諷刺時事或民生為主題，但暫未有定案，他表示，近期具爭議的事件是修訂移交逃犯條例，但該題材太敏感，恐引爭議，以道具表達訊息亦有一定難度。民生取材的話，亦會考慮地鐵的連串風波。



為海燕體育會設計飄色的曾師傅表示，每年參與匯演的總支出約五至六萬港元，今年飄色主角為皇帝皇后，除因為近年電視多宮廷劇播出外，起用傳統角色人物可用回舊物資，省減開支。他指出，一台飄色除小朋友外，有工作人員推車、擔遮、撥扇共四名工作人員，還有化妝師、服裝開支，小朋友的「利是」等等，合計要五、六千港元。另外百多二百人的巡遊制服、飲用樽裝水，以及活動後的飯宴等等，總開支就是五至六萬港元，開支經費一般需向會員籌集或找商業贊助才能應付，故舉辦活動有一定的財政壓力。