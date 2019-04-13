車cam直擊：「T牌」辣跑屯公狂飆170km/h　警拉瘋駕司機

警方昨日(12日)發現一條飛車短片在多個社交網站瘋傳，並十分關注。片段顯示拍攝日期為前日(11日)晚上9時許，片中見一輛掛上「T牌」銀色跑車，於屯門公路近青龍頭往屯門方向高速飛馳，沿途左穿右插及切雙白線，並駛入路肩，險象環生。根據車Cam片段顯示其車速時速約為160公里，估計被拍攝的跑車車速約高達170公里，片尾拍至屯門市中心後完結。



新界南交通部特遣隊，根據該段短片展開調查，經過大約15小時翻查大量閉路電視片段，於今日(13日)凌晨1時許追蹤至屯門順風圍發現涉事辣跑，其時車上無人。謷員守候約兩小時，發現涉事司機現身，遂以危險駕駛，將該名報稱無業姓陳40歲司機拘捕，帶署扣查，涉事辣跑則拖返大欖車輛扣留中心候驗。



據了解，警方根據拍片者片段，發現事發時其車車速約160公里，有危駕之嫌，正追查涉事司機下落。另外，根據資料，「T牌」一般是車行人員試車時使用，大多數只有第三者保險，如果車行人員駕駛客人的車輛發生意外，車行一般需要負上賠償的責任。