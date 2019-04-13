阿布泰國潑水節購物日　$1起終極優惠掀搶貨熱潮

泰式百貨優惠殺入本港！泰國是不少港人的旅遊首選，甚至慕名到泰國參與潑水節盛事，不過現時有另一種方法同樣可以感受節日氣氛，因為有泰式生活百貨於潑水節期間舉行一連11日『阿布泰國潑水節購物日』，全港14間阿布泰分店同時推出優惠，分別有震撼價$1 優惠，每日限時搶購，只限3天；以及「泰抵買」人氣手信貨品，多款獨家泰式產品勁減，勢必掀起搶貨熱潮。東網特別為大家準備掃貨攻略和精選貨品，讓大家可以輕鬆買得心頭好。



AbouThai阿布泰國生活百貨舉行的『阿布泰國潑水節購物日』昨日正式開始，吸引大批市民到場掃貨。東網記者就率先去到將軍澳分店，一早已經大排長龍，人人等着搶購心頭好。Amy就是其中一分子，她希望搶購到每日限定20份、以終極優惠價$1出售的香味柔順劑，更不惜提早一小時到場排隊，「我10點就到場排隊，都預咗好多人，不過最終成功買到心頭好真係好開心。」



泰式按摩一直是港人最愛，精油及按摩產品自然大受歡迎，周小姐到場短短半小時已花費過千元購物，「我買咗好多按摩貼同泰式膏藥，自己平時都有用開，依家有優惠真係好抵。」她認為泰式按摩用品非常有效，最適合生活節奏急速的港人用作放鬆身心。另外，同樣買得滿載而歸的何先生大讚是次優惠十分「抵買」，他認為泰式用品多元化，而且產品非常適合港人使用，期望將來會有更多優惠，屆時會再次到場「掃貨」。



首日『阿布泰國潑水節購物日』將軍澳店可謂人頭湧湧，其中最受一眾港人歡迎的必屬以終極優惠$1出售、原價$48的Downy Perfume 香味柔順劑 ，短短一分鐘內20份優惠產品便被搶購一空。另外，其餘2款$1泰國必買熱門產品分別是4月13日(周六)的Atreus 24K黃金眼膜，原價 $58；以及4月14日 (周日)的雙蓮天然植物原味全效牙膏100g，原價 $28。每位顧客每日限購買$1產品1份，搶購時間根據門市開店時間而定，$1貨品每間分店限量20件，數量有限，售完即止，記得預好時間秒速搶貨！



另外，泰國手信亦甚受港人歡迎，阿布泰國潑水節購物日優惠期間多款人氣手信產品減至$5，低過一折！其中＄5產品包括傳統草藥膏、香茅蚊膏、鼻通，火山石頸鏈 (價值$178)；$8產品包括Hygiene柔順劑 600ml、Senspa按摩膏、POND’S旁氏防曬粉等；而$10-$12產品包括VERY MWL冰火瘦身啫喱，Soffell驅蚊噴霧，Hygiene花香衣物除皺噴霧。



震撼價 $1 每日限時搶購攻略！每間分店限量20件！

4月12日 (周五)

Downy Perfume 香味柔順劑 $48

4月13日 (周六)

Atreus 24K黃金眼膜 $58

4月14日 (周日)

雙蓮天然植物原味全效牙膏100g $28