批為海外醫生免實習設圍牆　議員倡收回醫委會部分權力

醫委會早前否決放寬海外專科醫生考試後免做實習安排，有立法會議員建議於下月立法會大會上提出休會辯論討論事件。有份提出動議的立法會議員張宇人今早(13日)出席電台節目時表示，由高永文擔任食物及衞生局局長的時代，政府已認同需要放寬海外醫生來港執業，但至今仍未解決，未能紓緩香港醫生人手不足問題。



他批評醫委會就引入海外醫生設「圍牆」和多個門檻是刻薄同業，對香港人不合理。他透露，女兒和女婿都在美國公立醫院擔任專科醫生，但因香港未有放寬海外醫生回港執業的制度，讓原本想計劃回港的女婿打消念頭。張批評，香港醫學界剝削其他人機會，又要站在道德高地。



議員葛珮帆則抨擊，香港有醫生指海外醫生專業水平成疑是誤導公眾，透露將會討論收回醫委會部分權力並拋出方案。她指引入海外醫生能解決公院醫護人手不足的燃眉之急，但醫委會設置無謂關卡，而政府將有關決定交由醫委會極少數醫生決定，亦是不負責任。



議員黃碧雲稱，雖然醫委會下月再開會討論放寬安排，但現時醫委會32名委員中，只有5人是業外委員，在醫學界為主導情況下，質疑醫委會不會自我改革。她續指，吸納海外醫生是解決醫護不足的最快方法，但醫委會否決全部方案，完全不能將引入門檻作任何拆牆鬆綁，亦無將公眾利益放在最高考慮，認為有必要修訂《醫生註冊條例》，讓在英、美等地的專科醫生，可以免試在港執業。