造地耗時逾10年　團體批明日大嶼愚不可及

立法會發展事務委員會今日(13日)召開特別會議，聽取公眾就中部水域人工島相關研究表達意見。政府日前公布「明日大嶼」填海計劃估算造價達6240億港元，惹外界炮轟將掏空香港庫房，會上多名市民質疑填海土地要至少十多年後才有望出現，無法解決香港住房短缺問題，怒斥填海計劃是「愚民、愚己、愚蒼生！」



政府表示中部水域人工島是推展「明日大嶼」的重要一步，研究為交椅洲人工島進行詳細規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，以及其技術可行性，包括制訂詳細土地用途方案，為相關工程進行初步設計等。守護大嶼聯盟召集人謝世傑批評「明日大嶼」計劃愚不可及，指計劃造地需時，無助紓緩廿多萬的公屋輪候人士及成千上萬劏房戶等水深火熱的住房需要。他質疑香港尚有其他土地未獲規劃，如900多公頃的鄉村式土地，直斥港府以「土地少」為藉口推動填海計劃，又不滿計劃造成跨物種不公義，破壞海洋生態。



發展局局長黃偉綸否認政府以填海計劃愚弄市民，指香港是未來30年面對近100萬個住宅單位短缺，其中交椅洲人工島最多可提供約18萬個單位，當中7成是公營房屋單位，形容上述單位對於補回單位短缺「好重要」。他指，一個交椅洲人工島可提供的單位已約等於多個發展區如古洞北、粉嶺北、元朗南、洪水橋等合共可提供的單位。