東網透視：唔了解習性咪飼養　兔仔唔食得蔥油餅

復活節將至，不少人或會心血來潮養一隻可愛的「復活兔」，當牠年老多病後，卻無法支付牠們的醫療費用，最終無奈棄養。非牟利機構香港兔友協會去年接收約120隻棄養兔仔，有人亂餵兔仔進食雜糧引致健康出問題，獸醫取出如成人半個拳頭大的膀胱結石，亦有人不了解牠們繁殖能力強，棄養兔BB。協會呼籲，市民飼養兔仔前要做好照顧至少10年的心理準備，包括能否負擔昂貴醫療費和了解其習性。



位於旺角的兔協會址現時收養約80隻被遺棄兔仔，大部分有疾病，一年醫療開支高達9至10萬港元。傳統印象是兔仔喜歡吃紅蘿蔔，但兔協幹事董芳宜(Yvonne)澄清，兔仔主食是摩西牧草，不是紅蘿蔔，一些「愛心爆棚」主人甚至當人養，「餵佢食蔥油餅都有」，令兔仔百病纏身。曾有兔仔被主人亂餵雜糧引致排便出問題，被遺棄在兔協，獸醫診斷後取出膀胱結石，大如成年人半個拳頭。



Yvonne表示，現時醫學發達，已絕育的健康兔仔壽命可去到8歲，甚至14歲，而兔仔在獸醫領域屬專科，醫療費用昂貴，動輒上萬港元，近年棄養數目有所增加，協會每日都收到棄養電話，很多個案均與無法支付醫療費用有關，也有因移民、結婚又或同居者對兔敏感等理由，協會常做緊急接收，有人甚至直接棄置在會址門外。



兔仔成為貓狗以外最常養的寵物，Yvonne分析指，與飼養入門門檻低有關，「幾百蚊已經買到，連埋個籠」，佔用空間少，又不需帶牠散步，不少人未經深思熟慮便決定飼養。另外，市民應要留意兔仔繁殖能力強，雌雄兔交配3至4秒，雌兔即有80%機會懷孕，懷孕周期僅約40天，一胎最多可生4至8隻，生育後即可再懷孕，容易有「兔滿之患」。



協會呼籲市民以領養代替購買。Yvonne說：「兔仔都有感情，知道有新屋企會有不同表現，同樣都會畀到你快樂。」