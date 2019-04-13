創無毒環保鋰電池　港公司奪國際發明展大獎

政府近年積極推動創科，再有本地科研公司在國際賽事中奪得大獎，為港爭光。初創公司皓智能源研發出「WATMAR3水性製造及回收電池技術」，避免了傳統鋰電池造成環境污染的問題，憑發明在「第47屆日內瓦國際發明展」中勇奪全場最高榮譽大獎。



鋰電池在現代生活中不可或缺，手機、電腦、電動車等均會用到。不過傳統鋰電池生產時用到有毒物質，回收過程消耗能源，又會排放污染物。而團隊發明的「WATMAR3」技術正可生產無毒的環保鋰電池，同時做到無限次回收再造；電池本身亦有高性能表現，安全系數高，即使過度充電亦不會起火或爆炸。技術可廣泛應用於家庭、工業及商業用儲能，現已在全球申請逾100個專利，並有外地公司採用。



「第47屆日內瓦國際發明展」於本月10日至14日在瑞士日內瓦舉行。第15度出戰的香港代表團過去7年有4次奪得全場大獎，今年有來自本地5間大學及7間科研機構的團隊，合共展出近120項發明，涉及生物醫學、醫療機械及環境保護等多個範疇，共奪得56個金獎、53個銀獎及8個特別大獎。