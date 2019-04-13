街頭槍擊：槍手在逃　街坊憂治安變差　

深水埗發生槍擊案，由於槍手在逃，街坊大感擔心。其中姓劉街坊表示，昨晚(12日)10時許，寓所外傳出「嘭」一聲巨響，之後發現有大批警員及地上設有帳篷，初時還以為有人從高處墮下，警員才以帳篷遮蓋調查，其後陸續有警員增援，始知有大事發生。劉續指，區內多南亞裔人士聚集，不時鬧事打架，但他以前都不太擔心，不過發生槍擊案後，他會比較小心，多留意四周情況。



居住深水埗約20年的伍女士表示，昨晚深夜歸家時，發現多幢大廈被警方封鎖，有大批穿着避彈衣的警員，氣氛緊張，至今日凌晨2時，她所住的大廈解封，才能回家休息。後來她睇新聞才得悉發生槍擊案，她認為近年區內多南亞裔人士，「治安無以前咁好」，亦憂慮為何槍手會輕易取得手槍。



居住深水埗10多年的關小姐指區內品流複雜，有不少南亞裔及內地人聚集，不時發生搶劫及打架案件，治安一般，但想不到會發生槍擊案，故她感到「好驚」。



另外，姓梁女學生表示，每逢周六她會到深水埗上課，家人已提醒她，區內治安比較差，要提高警覺性。當她得悉昨晚發生槍擊案後，感到十分驚訝。

