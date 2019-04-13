廣東暴雨延誤廣九直通車　出遊港人敗興折返

廣東大部分地區連日來遭遇惡劣天氣影響，陸空交通受阻。東網讀者周六（13日）報料稱，往返廣州及深圳的廣深線列車，因大雨而停駛，惟到車站才得知消息，有人更在車內滯留超過半個小時。廣州鐵路官方微博發布通報，承認停駛一事。另外，港鐵城際直通車亦表示有廣九直通車服務受影響。



東網讀者表示，因列車停開，多班火車均停在羅湖車站，他則在深圳站的列車內苦等了半小時。另有讀者批評當局沒有及早發布消息，通知旅客列車停駛，導致車站有大量人群滯留，而原定前往廣州的行程也得取消，打道回府，「本應與家人出發到廣州遊玩，但9時許到車站得悉上述情況後決定返回香港」。



此外，不少旅客在社交網絡平台留言斥責相關部門沒有及早提醒，到了車站時出現「人逼人」的情況，並指車站的廣播只是不斷重複停駛，但沒有公布恢復行車的時間。另有網​民表示，在車內等了一個多小時，斥責當局為何還售票讓乘客上車，並稱如果一早知道，便會轉乘巴士前往目的地。



廣州鐵路上午10時許發布通報稱，「受強降雨影響，為確保運行安全，廣深線部分區間臨時封鎖警戒，列車出現不同程度晚點」，並就事件向受影響的乘客致歉；另深圳火車站隨後指，自10時起，受降雨影響而封鎖的區域已解除，將陸續恢復通車；截至目前，據中國鐵路廣州局集團有限公司官網顯示，已有12班分別由茂名及信宜開出的列車受影響而臨時停運。



港鐵城際直通車於下午1時許發布紅色預警，指由於內地天氣惡劣，內地路段須實施臨時限速，廣九直通車服務受阻60分鐘或以上，並取消周六由紅磡開出的Z826、Z810，以及由廣州開出的Z825、Z809班次。



另紅磡站已透過車站廣播及通告通知乘客，車站有職員為乘客提供協助，並透過城際客運網頁及手機應用程式發出最新訊息，及透過乘客提供的資料主動聯絡受影響乘客。如乘客有疑問，可致電城際客運熱綫2947 7888，查詢最新的情況。至於高鐵服務維持正常，未有影響。