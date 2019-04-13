疑報復女僱主　印傭涉尿溝水供少主飲申保釋被拒

印尼籍女家傭疑因工作表現差，與女僱主關係欠佳，涉嫌將自己的尿液混入一樽水供12歲男少主飲用，男少主察覺有異味遂向母親投訴，母親就事件找印傭對質，並暗中用手機將印傭的招認對話錄音，以蒐集證據報警求助。涉事印傭被控一項「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪，今早(13日)被押往觀塘法院提訊，暫毋須答辯，案件押後至下月27日轉介東區法院再訊，以等候涉案液體的化驗報告結果，被告保釋申請被拒，需繼續還押看管。



40歲印尼籍被告Komsatun，被控於今年4月11日，在鴨脷洲御庭園御泉居的僱主單位內，非法及惡意向張姓男少主施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即一樽加有尿液的水，意圖使張受損害、精神受創或惱怒。



控方基於指控嚴重，一旦定罪可能判處監禁，此外被告現已遭僱主解僱，在港無固定居所，缺乏本地聯繫，因此反對被告保釋。辯方則提出以現金1000港元替被告申請保釋，指被告承諾不離開香港、不返回案發單位、不騷擾控方證人，並承諾若獲准擔保外出，她會找地方居住。但保釋申請最終遭裁判官拒絕，辯方保留覆核保釋權利。

