網民熱話：台式餐廳前員工疑偷秘方　老闆：如被親人背叛

在西環以滷肉飯著名的台式餐廳，其老闆日前「以慎重、嚴肅、悲痛」心情發文，直斥數名前大陸資深員工偷其母親承傳下來的秘方後，於炮台山另起爐灶。老闆形容，他悲痛得「就好像被親人背叛一樣的心痛，難過！」又勸喻其他台灣人要有防備的心，「不要像我這樣這麼傻。」網民留言稱該老闆太天真，又反問「當初為何要貪平請大陸人？」



該台式餐廳老闆阿元透過其現任台灣員工，在社交群組上發聲明，他悲慟地批評前資深員工「偷走了我所有的心血、搶走我的廠商、拉走了我其他的大陸同事！」更直斥「難道這就是你們的民族性嗎？為了利益可以如此沒有人性？」



阿元形容抄襲的餐廳不論「裝潢、佈置、菜單、價錢...全部都一樣！」相信其抄襲方式「總有一天都會被一個一個戳破」，但仍覺得「被輕而易舉偷走我所有的血汗，我真的很不甘心！」他又指，有人甚至威脅他不准對外透露這個事情，「否則你們就要每天檢舉我店內大大小小的事情」。聲明被轉發至多個社交群組，有網民質疑事主「其實秘方點解要畀人知？係你自己傳授畀人就預咗。」亦有人認為事主「太天真，經一事，長一智」，望他振作。



東網記者致電被指抄襲的台式餐廳查詢，王姓女負責人直言「當然冇」，又指「我有個家姐喺台灣，啲嘢係佢教我。」帶有鄉音的王承認，曾在阿元的餐廳工作過兩、三年，但強調當時工作範圍只為傳菜、水吧和樓面，並沒有涉足廚房，「咁我又點抄佢（秘方）呢？其實我都唔想理佢！」她又指：「台灣嘢都差唔多，唔通全香港都抄佢㗎咩？一係你嚟試吓！係唔同！」



網民有話說

William Leung：香港啲生意根本全部都抄來抄去，一啲都唔出奇。

Jessica Lui Ling：只怪你太天真...令到老母的秘方都被偷。

May Yau：經一事，長一智，好好調整心情，繼續努力向前吧，加油。

Chan Terry：在香港開餐廳為甚麼請大陸人做侍應啊？這種故事一直也是循環在發生，只能夠說太天真了。



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