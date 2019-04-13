96%人認同要買旅遊保　1/3人不會細睇保單條款

不少港人愛趁假期外遊，不過有調查發現市民對旅遊保險認知表面，約三分之一人不會細看保單條款。香港保險業總工會在上月至本月進行一項問卷調查，訪問了500名市民對旅遊保險的認識。結果顯示，77%受訪者平均每年外遊1至4次，96%人認同購買旅遊保是必須，但有逾半受訪者認為只有旅程超過2日才需購買保險。



大部分市民都會購買旅遊保，不過34%受訪者稱不會細看保單條款，54%市民對申請賠償程序及文件不了解。另有部分受訪者曾申請賠償，認為賠償時間長及賠償金額不足。



工會副會長張利敏提到，坊間有旅行社在客戶報團時要求他們必須購買指定綑綁式旅保，惟70%受訪者認為不能接受，較多受訪者喜歡透過保險經紀或自行上網購買，以選擇更適合自己的保障。



權益委員會副主任黃鎮健指出，港人外遊次數雖多，但對旅遊保險認知仍相對表面，未算非常理解當中的條款及索償概念。他提醒市民，旅遊保條款繁多，購買前要留意保障是否切身，舉例指曾有人在旅行中遺失電話，索償時才發現非每間公司都有保障手機遺失。他又指即使只是外遊一天，亦建議購買旅遊保。