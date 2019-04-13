「領展2.0」車場狂加租　團體憂增違泊促凍租3年

領展本月起調高公屋停車場租金12.7%，基滙資本亦隨即響應，宣布旗下28個公屋停車場全面加租，平均加幅達12.6%。民協今日(13日)發起慢駛行動，抗議基滙資本及領展停車場瘋狂加租，認爲連串加價不但加重車主壓力，更會進一步加劇違泊問題，要求凍結停車場租金。



領展去年底將多個公屋停車場售予基滙資本，民協發言人江貴生指，基滙資本作風有如「領展2.0」，不理社會現況，連續第二年加租，累計加幅達24.8%，領展停車場更已是連續第四年加租，累計加幅更達50%，車主難以承擔高昂的車租。



民協亦發現多個地區的基滙資本停車場「有蓋非固定車位」租金超過平均加幅，其中李鄭屋商場停車場、慈正邨停車場加價後的車位租金分別為3250港元及3700港元，加幅為14.4%及13.1%，加價後月租貴過公屋租金。



江認為連串加價不但加重車主的壓力，更會進一步加劇違泊問題。他續說公屋停車場中停泊各類俗稱「搵食車」的商業車輛，如校巴、客貨車等。財團持續的瘋狂加租，對從事職業司機的公屋居民是百上加斤，直接影響生計，居民惟有違泊，反帶來更嚴重社區問題。



民協要求領展、基滙資本凍結停車場租金三年，實踐企業良心，長遠促政府逐步收回公屋物業，制止租金上漲。