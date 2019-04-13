數碼個人身份明年中可申請　支援26種政府服務

香港春季電子產品展和國際資訊科技博覽今(13日)起至16日於會展舉行，逾3600家環球展商展示新科技，香港居民明年中可免費申請的數碼個人身份(eID)亦在展覽中示範，日後市民可用eID登入及使用不同政府部門網站及商業電子服務，包括繳稅、申請居屋等。另本港局部地區正使用的「智慧燈柱」，亦在展覽中展示。



政府資訊科技總監辦公室助理政府資訊科技總監(項目及資源管理)黃敬文指，eID申請程序約1分鐘，申請者先用手機掃描身份證，再用手機拍攝頭像核實身份，完成程序後可即時得知申請結果，使用者毋須再記住多組密碼，可利用聲紋及指紋等生物認證加密方式解鎖。eID明年將支援26種服務包括領取駕照、報稅等，期望政府所有部門能於2021年內支援eID服務。



政府於2017年的施政報告提出安裝「智慧燈柱」，路政署高級工程師鄭松山表示將安裝400支燈柱，現已在觀塘區安裝8支，冀6月底有50支能投入服務。展覽場內「智慧政府展館」展出一支燈柱，燈柱設有環形設備艙，放置全景攝影機、空氣質量監控裝置、藍牙交通探測器等，可透過收集數據監察交通及收集環境數據作分析。