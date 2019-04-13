政Whats噏：每日逾400宗投訴食環　劉利群成被投訴之后

人說香港係「投訴之都」，香港人遇到不合理嘅情況就會投訴。咁究竟邊個政府部門的工作範疇畀人投訴得最多呢？根據創新及科技局近日回覆立法會嘅資料顯示，喺去年市民經由政府效率促進辦公室設立嘅熱線「1823」，投訴涉及最多嘅政府部門就係食物環境衞生署，投訴個案有逾15.2萬宗，平均一日有超過400宗，佔熱線總投訴個案超過三成。食環署一向劣迹斑斑，其負責嘅公廁同街市管理、滅鼠及滅蚊工作等樣樣唔掂，而食環署人員仲要多次被揭發「蛇王」，成為畀人投訴得最多嘅部門都可謂「大熱奪冠」喇。



創科局日前向立法會財務委員會提供「1823」服務處理嘅投訴個案資料，食環署喺署長劉利群領導下，唔止成為去年經「1823」投訴個案數目最多嘅政府部門，撇除1823及其他非參與嘅政府部門，食環署仲大幅拋離排名第二、接獲6.7萬多宗投訴嘅路政署，緊隨其後嘅地政總署、運輸署、康樂及文化事務署各有3萬多宗。



如果按投訴事項分類統計，食環署亦係被投訴之冠，事關唔計其他事項，即街燈失靈、水浸及雀鳥屍體等雜項，「垃圾收集/清理、街道及私人地方潔淨」係最多人投訴嘅事項，投訴個案多達42,495宗，點睇劉都係責無旁貸走唔甩喇。至於其餘市民投訴嘅事項，就包括「違例泊車、不當駕駛行為以及噪音滋擾等警方事務」、「樓宇滲水」、「樓宇單位外的滴水」及「道路維修」，分別有3.6萬多宗、2.3萬多宗、1.9萬多宗及近1.9萬宗。



食環署樣樣都搞到「一鑊粥」，公廁衞生環境惡劣，設施損壞時都冇同負責維修嘅部門協調，搞到公廁又爛又污糟，街市管理亦為人詬病，至於滅鼠、滅蚊等老掉牙問題，更係長年都解決唔到。如果劉唔再諗吓辦法，恐怕市民對食環署嘅投訴只會有增無減，咁就真係淨係處理投訴電話都已經唔得閒喇。