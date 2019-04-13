涉利用假銀行本票購物　商罪科拘2女騙徒

警方商業罪案調查科聯同新界南警區刑事部，今日（13日）破獲一宗以偽造銀行本票作網上購物的行騙案，拘捕2名女子，以涉嫌以欺騙手段取得財產扣查，初步懷疑涉及3宗案件，涉款約37萬港元。行動中，亦拘捕一名涉嫌藏毒男子。



商罪科偽鈔及偽造文件組於今年1月接獲銀行通知，指有歹徒利用假銀行本票於購物時行騙，深入調查後，拘捕5名集團成員，全部涉嫌以欺騙手段取得財產。警方繼續留意有關案件，至3月及本月發現有3宗相類似案件發生，涉款約37萬港元，受害人一般是透過社交媒體及網上購物平台出售手錶及首飾等貴重物品，歹徒以偽造銀行本票進行交易，而為爭取受害人信任，歹徒會陪同受害人到銀行入票，令受害人以為已收款，遂將物品交出。



由於銀行處理本票需時1至2個工作天，故受害人接到銀行通知才知上當，警方相信該3宗案件是同一集團所為，經進一步調查後，終鎖定目標人物。



至今日，商罪科得知新界南總區刑事部情報科亦發現有歹徒在社交平台企圖行騙，向一名38歲男子訛稱有意購買對方欲出售的一隻值11萬港元勞力士手錶，並相約於上午11時在大圍港鐵站附近交易，商罪科遂部署聯合行動，當場拘捕一名到場交易的40歲女騙徒，同一時間，探員掩至將軍澳唐明街一單位拘捕另一31歲女騙徒，相信她們與3案有關，並在屋內起出一張懷疑買賣偽造本票的收據，以及疑犯犯案時穿着的衣服。警方亦在屋內檢獲小量冰毒及可卡因，總值約6700港元，以涉嫌藏毒拘捕在場一名27歲男子，他與被捕女子是情侶關係。警方相信涉案犯罪集團營運約數個月。