亂推政策甩轆擾民　環保得把口

政府推動環保政策接連「甩轆」，甚至爛尾收場，令不少計劃變成擾民措施，包括膠袋徵費後堆填區的膠袋數目不跌反升、推出建築廢物徵費後的建築廢物丟通街兼爆鼠患、「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃更推行得「立立亂」，確實罄竹難書。前立法會議員、「廿三萬監察」召集人王國興批評，政府推動環保政策前準備不足，又未有聽取巿民聲音，閉門造車，致成效不彰。



去年八月政府推出俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃，惟僅「歐綠保」一間承諾在三日後提供上門回收服務，致計劃推出後巿民被迫將雪櫃、電視、洗衣機棄置垃圾站或街道上，「收買佬」亦埋怨政府一刀切扼殺生存空間，香港險變「電器圍城」。二○一六年政府推出建築廢物處置收費計劃後，多年來經常出現建築廢物通街丢，甚至爆發鼠患，揭露政府部門執法不力。



膠袋徵費推出近十年，但棄置到堆填區的垃圾袋數目近年卻不跌反升，環團多次批評膠袋徵費僅五角，欠阻嚇力。而為推動玻璃飲料容器生產者責任計劃，政府在一七年起先後委聘兩間承辦商，回收及處理玻璃容器，但本報早前揭發有承辦商逾年未有按合約要求向政府送交玻璃物料，拖欠逾四千公噸，但環保署一直容縱，直至本報追問才向承辦商發警告信。



政府於○二年起資助柴油小巴車主更換石油氣小巴，原意是減少汽車排放污染物，然而因生產商於二一年起停產石油氣小巴，小巴業或要轉回用粒子排放量較多的柴油小巴，或再度令空氣質素變差。王國興直斥環保署承擔的工作較其他部門輕鬆得多，惟表現卻不相稱，石油氣小巴要走回頭路就是好例子。