開九職位處理徵費　疑胎死腹中

自垃圾徵費計劃出台後，政府從多方面增撥資源以助落實計劃，看似萬事俱備，惟首關開設職位疑已「胎死腹中」。環境保護署於今年二月諮詢立法會環境事務委員會，建議由本月起設立九個首長級職位，包括三個為重設或延長的職位，以及六個為新增職位，以處理垃圾徵費相關的減廢回收輔助措施。會議當天議員同意交付人事編制小組委員會審議，但至今仍未見影，開位建議似被收起。



在環境事務委員會會議當天，多名議員表明對垃圾徵費有保留，認為相關草案未獲立法會通過前，不會傾向支持開設相關職位，質疑當局匆匆要求開位是否恰當。由於每項開位建議均須經「三步走」，先諮詢相關事務委員會，再到人事編制小組審議，最後才到財委會正式申領撥款，有關開位建議至今仍未展開第二步到人事編制小組審議。



「三軍未動，糧草先行」，政府在去年的施政報告公布，將提供額外恒常資源用作加強減廢及回收工作，在二○一九至二○財政年度先增撥約三至四億港元。不過，今年一月特首林鄭月娥在立法會答問大會上回覆議員時指，財政預算案已就計劃額外預留接近一億港元，以進行教育及回收工作，資源疑似「減磅」未有全力推動計劃。



另外，政府早在一六年起，透過環保基金資助非牟利機構及團體試行廢物收費，截至去年九月中，已有超過八十個項目獲得資助，資助總額約七千五百萬港元，涉及超過七百個不同處所。