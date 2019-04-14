東方日報A1：垃圾徵費恐全城反彈　議員擬拉布拖垮

政府計劃於明年底推行被視為減廢「火車頭」的垃圾徵費計劃，把減廢不力的責任轉向市民「開刀」，惟立法會建制黨派擔心計劃會惹全城反彈，故擬「拉布」拖垮計劃。消息指，建制派議員拒絕環境局「開快車」審議條例的請求，雙方正就多項環境衞生配套問題作斡旋，並計劃「拉布」拖延審議至明年立法會任期完結，藉此令計劃推倒重來。有議員狠批政府紀錄不良，過去多項環保政策均接連出事擾民，明言拒讓法例輕易通過。有學者直斥政府不理民意弄巧反拙，執行力低，施政必一敗塗地。



都市固體廢物徵費醞釀十多年，環境局終於在去年底向立法會提交《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》，日後市民須以指定垃圾袋丟棄垃圾，每個垃圾袋附有防偽標籤及分為九種容量，在徵費實施頭三年，指定垃圾袋收費定為每公升容量一毫一。法例落實初期會有六個月適應期，先以口頭警告及教育為本，其後會針對黑點進行嚴厲執法，違例者將被定額罰款一千五百港元。



一時三刻要市民接受垃圾徵費並不容易，故計劃出台後備受批評流弊多，擔心配套不足令香港面臨垃圾圍城，政界視此為「燙手山芋」，擔心條例通過或影響今明兩年的區議會及立法會換屆選舉選情。消息指，環境局希望草案可以「開快車」審議及盡快通過，曾多次向佔大比數議席的建制派進行游說，甚至請環保團體一同出手。



據了解，多個建制黨派均向局方表明草案「難啃」，並指出當局至今仍未做好俗稱「四電一腦」的廢電器電子產品生產者責任計劃及建築廢物處置收費計劃，認為垃圾徵費效果成疑，故拒絕加快審議。手執十三票的建制大黨民建聯更是「企硬」稱現階段沒有誘因接受方案；手執五票的工聯會則認為計劃始終要做，但仍在考慮中。倘若兩個建制派主要黨派均「拒收貨」，加上部分商界及民主派議員配合，草案或與三隧分流殊途同歸勢被拉倒。



知情人士透露，多個建制派政黨擔心計劃成效不彰，仍嘗試要求局方作更多承擔，例如做好源頭減廢配套工作，交代如何安排人手執法等，圖以時間換更多資源，若政府遲遲未能交出「誠意」令議員對方案有信心，預料連同民主派議員提問「拉布」，將拖至明年換屆藉以推倒計劃。



按一般程序，政府向立法會提交草案前必先諮詢相關的事務委員會，再在大會進行首讀及二讀，然後成立法案委員會逐條審議，及後重返大會恢復二讀辯論及進行三讀，惟草案須於同一屆立法會任期內完成，否則換屆後須從頭開始有關程序。



立法會環境事務委員會委員葛珮帆認為，按政府過往的「不良紀錄」，擔心計劃會成為建築廢物徵費的「翻版」，坦言建築廢物徵費推行十三年來，多次向不同部門投訴街道上的建築廢物棄置黑點，惟環保署與食物環境衞生署互相「推莊」，令黑點變「老鼠竇」釀鼠患，強調在當局未有詳細交代人手及資源配套下，輕易讓法例通過只會令市民付出更大代價，故她會謹慎審議草案。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，環境局局長黃錦星在此時「硬推」政策實屬不明智，因今明兩年將舉行大型選舉，建制派有一定壓力不會盲目護航，且計劃在地區反彈大，顯示黃對其方案過度理想化，未有理會實際情況。陳又批評，政府多次對民意置若罔聞，就算有好的規劃願景也變成壞事，弄巧反拙，證明其執行力不足，施政終只會一敗塗地。