國泰赴美航班延誤七小時　險累港女錯過「波馬」

因管理不善而從全球最佳航空公司排名榜排名節節下跌的國泰航空，近日屢次因機師超出法定執勤時間要換人以致航班延誤，其中，前日(12日)由香港出發至美國的航班因延誤逾七個半小時，險累香港女跑手錯過美國波士頓馬拉松賽事。女事主雖能抵達當地，惟因延誤已失去「中場休息」的時間，要連夜兼程由當地機場直接奔赴目的地，慨嘆為何偏偏選中乘搭國泰。



美國波士頓馬拉松是世界歷史最悠久的田徑賽事，至今年已是第一百廿三屆，一直吸引全球各地逾萬名長跑愛好者參與。羅小姐便是其中一位，她與友人原定在前日乘搭國泰航班CX890由香港前往紐約，抵步後再轉乘巴士前往波士頓，以參加在當地時間本周一(15日)早上舉行的賽事。



不過，羅小姐前日傍晚在本港機場辦理登機手續後前往閘口，卻發現較早前已登機的乘客陸續返回閘口，向地勤職員查詢後始知是航班轉換登機閘口。她再轉往更改的登機閘口，惟等候逾一小時，航班仍未起飛，眼見已超過原定啟程時間、即傍晚六時廿分，她再向地勤查詢，始獲告知因機師超出法定工作時數，需更換另一批機師執勤，預計其航班要延誤近七小時，至翌日凌晨近一時才能起飛。



「好彩我都預多一日畀自己走盞，但就無諗過咁黑真係撞正delay(延遲)，仲要一遲就七個鐘，都飛咗一半啦！」羅小姐指，原預計抵達當地只是晚上九時許，可到友人家稍作休息，至早上再乘坐巴士到波士頓，但現時只好直接由機場趕往目的地，認為即使影響賽事表現，亦總好過錯失參賽資格。「我依家無嘢要求，凈係希望佢（國泰）唔好再delay。」



國泰回覆指出，涉事航班起飛前例行檢查發現機身有輕微損毀，故立即安排轉換另一客機接載乘客，而基於客機調動安排需時，機組人員法定執勤時數亦預計會超出限制，故需安排另一組機組人員接更，最終令涉事航班在翌日(13日)凌晨零時五十六分出發，國泰為是次延誤為乘客造成不便深表歉意。



此外，國泰航班編號CX443，原定上周一（8日）下午四時十分由台北返港，因航班調動和機師超出民航處規定的飛行時數限制，需由另一組機師負責，最終令航班要誤延至當日晚上九時零九分出發，令逾百旅客的行程受阻近五小時。國泰承認事件，並向受影響乘客致歉。



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