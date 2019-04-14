探射燈：專家倡倣台灣　收救援費減濫用

前年休班警偕女友在馬鞍山吊手岩行山，無視警告牌結果被困山頭，消防總隊目營救2人期間意外殉職。同年2名內地行山人士於八號風球下，於飛鵝山行山被困，結果出動30架消防車、9架救護車，及160名消防員和救護員參與救援。有專家建議政府可倣效台灣做法，向救援人士收取救援開支，以免遭到濫用。



台灣自2017年實施《花蓮縣登山活動管理自治條例》，去年7人登上玉山國家公園期間，其中1人失足墜山亡，當局出動直升機吊運遺體下山，花蓮縣政府首次向其餘6人收取約台幣92萬元（約港幣23.4萬元）的搜救費用，並因他們擅闖未開放路段而發生意外，另罰款每人台幣6000元（約港幣1500元）。



「我完全同意應該實施用者自付嘅做法！」資深山藝專家梁念豪認為山嶺救援需調撥大量人手資源，都未必能夠成功，如果行山客能對自身安全負責，並跟從政府登山指引，很多意外都可以避免，「如果明知危險都要去，要玩可以，玩到要人救就應該畀錢，等人知道唔應該濫用。」消防處則回應表示，沒有計劃向求助人士收取任何費用。

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