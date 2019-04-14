探射燈：警告牌如免責聲明　出事難索償

近年行山意外屢見不鮮，雖然漁護署於各郊野公園共設有約700個警告牌，提醒行山人士切勿前往，惟遭不少市民無視。有法律界及保險業人士均指，警告牌等同免責聲明，若市民擅闖出意外，恐難以索償。



執業大律師陸偉雄指，視乎闖入地方是高危地點或禁區，一般高危地點豎立警告牌是作「溫馨提示」，若市民擅闖發生意外，難以向有關部門索償。他補充，如警告牌提示範圍是禁區或軍事用地等，市民擅闖更會觸犯法例。他提醒，市民應避免進行危險活動，以免累己累人，「好似10號風球去滑浪咁，出意外需要人救，市民大眾應盡番公民責任。」



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄坦言，市民忽視警告牌引致事故難以追究責任，因一般保險條款列明蓄意、惡意或非法行為不會受保。他指，豎立警告牌除了提醒行山人士注意安全，同時亦是管理人的免責聲明，因此事主明知有危險的情況下，仍進入有關範圍，則需為自己的行為負責。

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