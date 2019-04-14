探射燈：亡命行山客　闖崖邊為打卡

現為行山旺季，不少郊遊熱點人頭湧湧，東網記者日前巡視獅子山及八仙嶺等熱門路徑，直擊不少市民無視警告牌，走出崖邊危坐，甚至站在大石上自拍，打算在社交網站炫耀一番。有行山專家指欠缺相關經驗闖崖邊，非常危險，行山人士不應低估登山警示的嚴重性，一旦發生意外，造成傷亡則後悔莫及。



「好靚啊！埋去影張相先啦。」東網記者日前登上獅子山的「獅頭」，雖然漁護署已豎立警告牌，惟不少人一於懶理，直接爬上大石嶙峋的獅頭位置，即時變成自拍樂園，半小時內已有近40人在通往獅頭的陡峭小徑上落，更有家長帶小朋友「挑戰」，讓人抹一額汗。



黃昏高峰時期，獅頭一度企滿近20人等候觀賞日落。相距不遠的「獅尾」亦不遑多讓，巨型警告牌無阻行山人士興致，繞到牌後「行個圈」和拍照。通往山頂沿路山徑崎嶇不平，不少行山者不但未帶備行山杖及穿着行山鞋，有人僅穿背心和「踢拖」上陣，有外國人在崖邊大石跳上跳落。



八仙嶺自春風亭出發往仙姑峰，行約25分鐘後，可見山徑邊豎立多個警告牌，資深山藝專家梁念豪表示，該小徑是通往附近馬騮崖的捷徑，要穿過密林和懸崖，需手腳並用才可應付，難度極高，即使曾發生致命意外，仍有不少人取道。



至於日前曾發生菲籍女士墮崖慘劇的梧桐寨，山上案發的散髮瀑仍遊人不絕。山腳的休憩處遺下不少垃圾，沿路小徑狹窄，部分路段僅容一人通過，而且青苔遍布，林深幽暗，惟不少行山客「零裝備」，當中不乏小朋友和外國人等。3名從散髮瀑下來的印尼籍女士坦言，得知有關意外，惟現場仍有不少人不顧危險，站近瀑布自拍。



「就算戙晒（警告）牌啲人依然照行！」梁念豪嘆道，行山具危險性，重要的是行山客心態，事前應詳閱地圖，並配備合適裝備。他建議增加警告牌數目，長遠來說應從教育着手，提升行山客安全意識。



漁護署回應指，署方已整理並上載郊野公園內高危地點的清單至「郊野樂行」網站，提醒遠足人士避免前往該等地點。



消防處回應指，今年首3個月共處理56宗攀山拯救事故，當中有逾20人受傷及3人死亡。而飛行服務隊發言人表示，過去3年，近岸拯救出勤平均次數每年近480次，接載傷者逾450人。

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