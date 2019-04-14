我有正能量：小區濃情　導賞漫遊長沙灣

低調恬靜的長沙灣，若非居住其中的街坊，在很多人眼中可能都只有模糊印象。這個看似平平無奇的日常社區裏，街坊、小店和新舊交融的建築，交織成獨有城市風景，有80後女生懷着對社區的熱情，自發不定期舉辦免費導賞團，帶領參加者穿街過巷，用悠然的步伐，將小區人情娓娓道來。



天朗氣清的周六下午，約20名參加者聚集到順寧道某茶飲店門前，等候店主兼導賞員Tiffany帶領的「長沙灣導賞團」出發。參加者首先會收到一張手繪風社區地圖，可愛的圖畫標記了區內逾20個「景點」，除了增添旅程趣味，亦方便各人日後回來按圖索驥，把逛不完的地方走完。



導賞團的游走範圍定在東京街往西至明愛醫院之間，Tiffany帶大家沿途感受街景和小店日常。每到達一個講解點，她就會拿出準備好的圖片和小道具，講述身處環境的「前世今生」，例如介紹蘇屋邨的重建過程、李鄭屋邨的小販區和附近的公務員合作社等。



來到區內傳統小店時，各店主們還充當起臨時導賞員。其中雕刻店的陳女士早已準備好字粒和工具，有板有眼地介紹印刷程序和方法；醬料雜貨店的Billy則講解不同醬料的由來，又設計小遊戲送出私伙獎品；家品店店東更準備了特色潮州小食予眾人品嘗。Tiffany笑言：「呢啲導賞團唔會為佢哋帶嚟咩額外生意，又會打攪佢哋，一開始都擔心店主抗拒，估唔到佢哋咁願意分享自己嘅故事，透過交流令人感受到嗰份人情味。」



參加者中不乏一家大細、學生和情侶。黃小姐經常會到長沙灣探望家人，真正慢下腳步細看熟悉的街道還是第一次，「以前都唔知原來長沙灣有咁多故事，平時亦好難可以走入去啲舖頭入面同店主傾偈甚至玩遊戲，係好難得嘅機會。」與妻子一同參加的謝先生亦不諱言：「自己住深水埗，一直以為長沙灣好悶，只係隔兩條街都好少行過嚟，透過今次感受到睦鄰嘅感覺同社區嘅聯繫，人同人之間嘅溝通係好重要。」



Tiffany自言舉辦社區導賞團的理念很簡單，就是分享自己認為有趣和日漸消逝的人和事，「人係好得意，我哋經常覺得導賞團係畀遊客參加，其實本地人都可以透過呢種方式認識城市嘅舊人舊事，可能因為我唔係長沙灣長大，所以嚟到呢度反而覺得好多嘢好有趣。」誠如她所說，有時換個角度和心態，也許就可以發掘出許多平日忽略了的風景。

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