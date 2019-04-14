麻雀嶺狗隻遭捕獸器夾傷　警方到場調查

沙頭角發生狗隻被捕獸器夾傷事件。今日(14日)早上7時許，上麻雀嶺一名姓邱(71歲)村民外出時，聽到狗隻悲鳴，在循聲察看下，發現一隻唐狗在農田中被捕獸器夾着，腳部受傷，於是報警求助。警員到場調查，打開捕獸器將狗隻放開，但狗隻已成驚弓之鳥，雖然腳傷，但仍急速逃去。警方正調查捕獸器是誰放置，案件列作發現受傷動物。



據姓曾村長表示，捕獸器為田地租用人士擺放，已不止一次夾傷村民狗隻，曾向他要求不再擺放，但對方不理，有村民曾向警方投訴，但亦未能解決，無可奈何。



一名村民表示，這已是兩年來第4次發現捕獸器，其中3次有狗隻被夾傷。於2017年初，他首次發現其飼養的狗隻被捕獸器夾傷，當時即找該租戶，要求他打開捕獸器，他亦協助打開捕獸器釋放狗隻，因當時狗隻輕傷，所以沒有報警。



去年，他又發現一個捕獸器，他恐有村民被夾傷，於是將其毀去，及至4月時，一名村民飼養的狗隻再被捕獸器夾傷，他即時報警投訴，警員及漁護署曾到來了解，漁護署人員更在附近發現10個捕獸器。但據他所知，事件最後不了了之，他指如果該租戶繼續放置捕獸器，可能不只狗隻被夾，更可能會有村民中招，希望警方及漁護署嚴肅跟進。



據石排頭村李村長指，以往土地租給一對老夫婦，只是一間百多呎的鐵皮屋，但於5年前租給現在的屋主後，他將鐵皮屋擴建，更成功購得有關鐵皮屋，每年只需交地租約數千元。他指鐵皮屋現已擴建至逾千呎的面積，曾向地政署投訴，但對方指並非他們的職權，其後沒有跟進。李續指因地點偏僻自成一角，而且對方不好相與，所以他們亦鮮有過來，現場有田地被霸佔，並闢作農田或漁塘使用；李表示土地原屬村民所有，但大部分村民已遷出，田地荒廢，所以未知遭人霸佔，李擔心若有人在田地或漁塘遇上意外，追究責任時，會向他們村民追究。



根據《野生動物保護條例》（第170章）(《條例》)訂明，任何人如未經許可，不得管有任何狩獵器具或使用狩獵器具狩獵任何野生動物。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元。此外，如狩獵或管有任何由《條例》指明的「受保護野生動物」，一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁一年。

