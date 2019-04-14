通風差欠值勤室　團體斥港府逼公廁清潔工自生自滅

港府豪花6億港元翻新全港約240個公廁。香港天主教勞工事務委員會過去1個月實地考察多個公廁及訪問88名食物環境衞生署外判清潔工，結果發現公廁工作環境惡劣、設備簡陋，部分欠缺可供工人休息的值勤室，如同要工人「自生自滅」。該會促請港府優先翻新使用率高及有清潔工當值的公廁，包括加建值勤室。



相關考察走訪了50間公廁，雖42間有值勤室，但17間沒有風扇或抽風系統，通風明顯欠佳。由於部分公廁沒有值勤室，工人只能屈居在公廁內儲物室或電錶房，甚至要在公廁外休息。以炮台山油街公廁為例，清潔工只能在公廁外的後巷自備桌椅自製休息地方，而不少值勤室空間細，只夠容下1人，且堆滿雜物，光源及通風不足。



莊伯於上水文錦渡公廁任職清潔工5年多。他指，外判商提供的休息空間於糞尿處理位置內，充斥惡臭：「一陣味，(入去)3分鐘已經忍唔住。」另一清潔散工陳伯形容，大部分公廁環境及休息室通風系統都一塌糊塗，粉嶺一間公廁內儲物室已被雜物佔據3分1，直斥政府興建公廁時規劃不善。



該會政策研究幹事羅佩珊認為，全港有近800個公廁，但港府只翻新3分1，未能全面顧及全港公廁清潔工需要，「公廁環境惡劣，工人正正喺入面工作」，她認為港府有責任為工人提供基本設施。