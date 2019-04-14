「牛棚」活化成藝術園　工程料年中完工

發展局局長黃偉綸發表網誌指，土瓜灣舊區毗鄰俗稱「牛棚」的前馬頭角牲畜檢疫站，是香港碩果僅存的戰前牛畜屠宰中心。「牛棚」前方用地其後改建成「牛棚藝術村」，為不少文化藝術愛好者的聚腳地，而「牛棚」後方正進行活化工程，計劃發展為「牛棚藝術公園」，預計今年年中完工。



「牛棚」1908年落成，1999年停止運作，期間一直用作牛隻檢疫和屠宰中心，其前方用地於2001年翻新及改建成「牛棚藝術村」。2016年，九龍城區議會建議活化和改建未有用途的「牛棚」後方，為區內提供更多公共休憩空間，並配合前方用地上的「牛棚藝術村」，推動本地藝術及文化發展。項目現時接近完成階段，預計今年年中可開放給市民享用。



建築署高級建築師勞志成表示，在活化過程中，為了保育「牛棚」後方的文物價值，建築設計團隊盡量把別具特色的元素原址保存，例如牲口餵飼槽、飲水池，以及用以繫着牲口的鐵環等，以呈現牛棚後方昔日的光景。



建築署的團隊夥同民政事務總署，亦會在適當地點加上詮釋裝置，例如在重新安裝的鐵欄上，加上以金屬片切割出來的牛、豬等牲畜模樣，反映「牛棚」飼養過不同種類的牲畜。



新建設施亦特別參照「牛棚」的建築特色，並加入新穎的設計，例如新建的避雨亭，與「牛棚」內瓦頂紅磚單層平房設計相若，兩層屋頂之間有少許空間，以助空氣流通。避雨亭天花的遮陽反光片，則利用了雷射打印技術，呈現樹葉落在屋頂上的效果，可以遮陽並透光，既實用又美觀。



為提升周邊地區與「牛棚」的暢達性，建築署亦與路政署商討，在新山道行人天橋新建的無障礙升降機加設一個出入口，方便市民前往「牛棚」。