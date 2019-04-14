港故：年內生意失敗失戀再喪母　打不死香薰師：逆境不是黑洞

香薰治療師Kat善於用香味去處理人不同的情緒，過去二十多年安撫過不少受傷的心靈，但她大概也想不到，自己都會有情緒崩潰的一刻。她在前年起的13個月內，經歷事業、愛情和喪母三重打擊，令她一度陷入崩潰時刻。



事業愛情兩失意



說到事業打擊，就是自己兩間店舖因高昂租金及消費模式轉變而結業，其中一間Kat更是苦心經營了十五年。她還記得當初怎樣「心口得個勇字」將舖位租下，接手時沒有一幅牆是平坦的，連電也沒有，是Kat找家人和朋友幫忙裝修，花了十五年才一步步把基礎打好。



心血化為烏有令Kat心如刀割，「形同你要將你個仔了斷嘅心情一樣，係好沉重嘅決定嚟，你嘅理智會覺得係啱，但心入面會覺得好唔開心。」而在此情緒整頓期間，拍拖八年的男朋友亦跟她分手了。



母患癌六星期後去世



失戀對Kat而言打擊不算十分大，畢竟她覺得若對象不適合自己，分開也不是壞事。然而離開她的不只是前度，當時母親突然發病，經檢查後被證實患上血癌，醫生評估只餘三至六個月性命，但最後卻在六星期後去世。



Kat所面對的挑戰仍然有來，母親去世後，她另一間店舖也告結業，成為她情緒崩潰的最後一根稻草，「當最後一日啲貨送到我屋企，我係崩潰嘅，我淨係睇住啲嘢唔識執，淨係喊，呢個過程原來係好震撼，媽媽過身時都好傷心，但個震撼感唔會乏力到唔可以運作，就算係我咁正向，我都有差唔多兩個禮拜係咁。」



有二十多年香薰治療經驗的Kat，雖懂不少心理學理論，但在崩潰那刻卻也無能為力，「我知道我會好轉，因為我明白心理，但係流血我都會痛，我要接受我喺嗰個狀態。」



重新振作 回饋社會



經歷連番挫折，Kat發起了一系列慈善活動，以募捐幫助有需要的人，其中包括協助癌症患者，「雖然我唔係病人，但無助感都係一樣，嗰度(中心)會有註冊護士同社工，亦有啲癌症康復者喺度幫手，變咗有人問就有方向，燃點燭光，重燃希望，有希望就可以繼續向前行。」



有人將經歷了不如意的事視作人生陰影，Kat則強調要懂得轉化，譬如視生意不順為轉型的契機，「上天既然安排咗，我唯有用感恩嘅心態去迎接挑戰，最重要係轉化，挑戰定係低谷呢？定係一個萬劫不復嘅黑洞呢？就係你自己選擇。」她深信自己有了經歷，才會變得更強。



寫書宣揚「開心法術」



Kat將這種心態喻為「開心法術」。在母親離世後，決定要將此寫成書，希望其他人也學懂這法術，「聽到我故仔後會有所得着，好似漣漪效應咁。你開心咗，身邊嘅人都開心。後悔無做到嘅嘢，或者想改變昨日係無可能，我哋只可以創造明天，就由今日嘅想法開始。」



「呢十三個月就係一個總結，人生喺呢個位置就係一個浪打過嚟咁，我就要接住佢，然後點樣喺浪爬返出嚟。」今集《港。故》用6分鐘，跟大家一起學習Kat的「開心法術」。



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