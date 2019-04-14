教協批沙呂小報告黑箱作業　爆校董譴責老師投訴

浸信會沙田圍呂明才小學去年被揭澳洲遊學團財務不清等問題，校董會成立的獨立調查小組日前向教育局提交調查報告，並在上周四(11日)公開報告摘要，未有公開完整報告。教協批評報告欠缺說服力，又斥校董會黑箱作業，教育局監管塞責。據教協了解，事件關鍵人物、校長薛鳳鳴將留任2年至2021年8月。



教協自2017年起已接獲10多名沙呂小教師求助，並向教育局投訴。副會長兼立法會教育界議員葉建源表示，得悉在教育局調查投訴期間，有校董在校務會議上譴責投訴的老師。葉又指法團校董會在討論重要議題期間，要求教員校董、家長校董及校友校董避席，即使教育局在1月底對該校發出警告信，校董會黑箱作業的情況仍未有改善，校方如何處分涉事教職員及對教育局作出甚麼承諾，全由幾名校董決定。



本身是律師的副會長莊耀洸指，根據《教育條例》，若校董會會議內容與個別校董有直接個人利益衝突，可要求其避席，惟現時疑出現濫用「避席」的情況，令部分校董未能行使其權力，做法違反《教育條例》。



葉建源續指，辦學團體浸信會聯會曾在今年1月鄭重向校董會建議接受校長請辭，惟他們得悉有辦學團體校董曾提及「不用理會辦學團體的意見，校董會內的人應有獨立思維」，據悉校長在上周四的教務會議上明言留任兩年至2021年8月，葉認為浸聯會對校董會的監管有心無力。他又批評，校董會報告十分簡陋粗疏，除充滿主觀情緒外，更未有提供事實根據，解釋如何達至「澳元款項未有被挪用」的結論，且報告亦間接承認校方曾要求老師補簽單據，或涉及偽造文書等嚴重問題。



會長馮偉華認為，沙呂小被揭帳目不清、未有按程序招標、補簽單據等全屬嚴重情節，促校董會公開調查小組完整報告。馮又指教育局不應事事以「校本管理」為藉口卸責，要求局方徹查事件，向公眾詳細交代，並堵塞校本管理制度缺陷，完善申訴制度及就校董會運作設清晰指引。