流動診所免費體檢兼轉介　觀塘200老友記受惠

長者睇醫生難，團體老有所醫慈善基金及鄰舍輔導會合辦的「老有所醫流動綜合診所」，今午(14日)召集超過70名醫生及醫護學生，到九龍灣一間學校義診，為觀塘區內約200名綜援基層老友記提供一站式免費醫療服務。每名參加長者除可獲基本體檢，亦可獲3至4個科目檢查和診治機會，有需要的更可獲即時專科轉介，縮短輪候時間。



流動綜合診所義診活動去年11月於深水埗首次舉行，老有所醫慈善基金創辦人招鎰安指，長者因怕麻煩到要上班的後生，往往患病都不會通知家人，又會食剩藥及亂買成藥，因而拖延病情。



今日有到場的90歲獨居長者陸兆昇患有糖尿病及高血壓，去年義診日發現喉嚨附近有腫瘤，醫生即時將其轉介公院見醫生，一周內便獲診治，他形容目前「精神好咗」，亦更加關注自身健康。



流動綜合診所由不同範疇的醫療專家自願提供內外全科、牙科、眼科、腎科等西醫專科義診，亦有中醫、牙醫、物理治療等。每名長者除可進行血糖及膽固醇測試，也能接受藥物諮詢，並可按身體狀況接受洗牙、驗眼及針灸等服務。