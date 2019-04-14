翠湖花園圍標案2人被判監　廉署調查終結未再有人被控

沙田翠湖花園2.6億港元天價維修工程費風波引爆圍標案，廉政公署先後檢控兩人。香港傳真社報道指，廉署因證據不足已終止調查，不會再檢控其餘人士，而警方則繼續調查一宗刑事恐嚇案。



廉署回覆東網查詢時證實，已完成翠湖花園維修工程貪污投訴的調查，並向律政司徵詢法律意見。因應律政司意見，一名工程公司前東主及屋苑物業管理公司一名前保養經理，分別在2015及2018年被控相關貪污罪行，他們承認控罪後分別被判監。



此外，律政司考慮調查結果後，認為證據不足，因此不會檢控其餘人士，廉署已於去年7月25日向「審查貪污舉報諮詢委員會」匯報，委員會同意廉署調查結果，認為毋須進一步調查；廉署已把調查結果通知投訴人。



警方指，自2013年至今共接獲165宗相關翻新工程引起的投訴，當中只有13宗為刑事案，分別涉刑事毀壞、盜竊、刑事恐嚇、普通襲擊、襲擊致造成實際身體傷害等指控，其中12宗已完成調查。沙田警區重案組仍在調查1宗發生於2014年的刑嚇案，暫未有人被捕。



《傳真社》報道另指，發現翻新工程當年的工料估價報告有明顯技術錯誤，包括錯估二期平台面積較整個二期屋苑範圍更大、泳池面積較大60%，令工程價大幅提高。報道又指，200名業主透過樓宇安全貸款計劃向屋宇署申請1200萬港元貸款繳交維修費，署方已在今年3月批出最後一期貸款。