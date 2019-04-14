長洲搶包山又嚟喇　5.12決賽或誕最強王與后

長洲太平清醮下月又到，其中重點項目「搶包山」決賽於5月12日佛誕當晚在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，康樂及文化事務署今年共接獲208份報名，為近5年最多，參賽者中有143男65女，年紀最大為一名68歲男選手，亦有數名參賽者僅18歲。



今年搶包山比賽計分方法與往年相同，共設9000個包，頂層有900個9分包，中層有1700個3分包，底層6400個1分包，並沿用雙防墮器作為安全裝備。



康文署離島區康樂事務經理鄒振榮表示，搶包山參賽名額一般為200人，但今年反應踴躍，經考慮後接納全部報名人士申請。他表示，活動自2016年起設立「王中王」及「后中后」獎項，若有人累積榮膺3次冠軍即可獲相關殊榮。他指，「包山王」郭嘉明及「包山后」黃嘉欣今年亦有報名，由於他們之前已獲2次冠軍，因而估計今年能誕生首個「王中王」或「后中后」機會十分大。



另外，康文署原安排參賽者今日(14日)進行包山訓練，但因雷暴警告生效，大會宣布下午的一節訓練延至本周五(19日)進行，21日則舉行選拔賽。