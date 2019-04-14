網民熱話：運魚車違法「屙水」　目擊者：又腥又臭！

不時有駕駛者發現，運魚車行駛時漏出鹹水，危及其他道路使用者安全，更有機會加速道路損耗。近日再有網民目擊運魚車停泊在坑渠旁邊，「定點」放水，令道路濕透。目擊者質疑為何車主不是「返到去（魚檔）先放水」，直斥其自私。不少網民認為目擊者應舉報惡行：「真係好乞人憎！」



事發於昨日（13日）中午，網民Fung Gor在九龍貿易中心附近發現一架運魚車在路邊「放水」。他在Fb群組「香港交通突發報料區」發文，批評運魚車「日日都咁好X街」，反問：「其實返到去先放水真係咁難？」網民亦齊聲留言批評運魚車自私，其行為不單會在路上遺下陣陣腥臭味，更有機會令其他車輛容易生銹：「日日經過呢啲鹹水，一年後私家車實穿車底！」



貼文中亦有人聲稱見過涉事運魚車，「呢個X街周圍放，仲要走入嚟工業邨喺正我門口放水，又腥又臭！」亦有網民笑指，運魚車在坑渠旁放水算有良心，「日日啲魚車一路行一路放！避無可避！嗰啲先X街呀！」



根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士把廢物棄置在公眾地方及任何運載海鮮車輛在公眾街道溢出海水可被檢控。一經定罪，違例者最高可被判罰款2.5萬港元及監禁6個月。



網民有話說



George Kwok：放咗水先，㗎車輕啲吖嘛，係咁自私㗎啦啲人。



Hong Leung：佢最X街就係放水唔放魚，真係好X過份！



Ming Yeung：政府唔認真處理呢啲問題都會繼續出現。你今日呢個位郁佢，聽日佢過兩個街口繼續，後日再過兩條街再繼續。



Keith Ng：報食環啦！阿婆倒桶水落渠都要又拉又告！隔離有個雨水渠，夠做！





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